سياسة
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مصادر تركية: السويد وفنلندا تتجاهلان طلبات تركيا لتسليم إرهابيين
منذ خمس سنوات تتغاضى السويد وفنلندا عن طلبات تركيا لتسليمها أعضاء من تنظيمَي "غولن" و"PKK" الإرهابيين.
مصادر تركية: السويد وفنلندا تتجاهلان طلبات تركيا لتسليم إرهابيين
مصادر تركية: السويد وفنلندا تتجاهلان طلبات تركيا لتسليم إرهابيين / AA
16 مايو 2022

منذ خمس سنوات تتغاضى السويد وفنلندا عن طلبات تركيا لتسليمها أعضاء من تنظيمَي "غولن" و"PKK" الإرهابيين.

وطلبت وزارة العدل التركية من فنلندا تسليمها 6 إرهابيين من "غولن" و6 آخرين من "PKK" في آخر 5 سنوات في ضوء قرارات قضائية صادرة بذلك، وفق وكالة الأناضول.

كما طلبت أنقرة من السويد تسليمها 10 إرهابيين من "غولن" و11 إرهابياً من "PKK"، ليبلغ إجمالي الإرهابيين الذين طلبت تركيا تسليمهم من البلدين المذكورين 33.

ورغم مرور الأعوام فإن فنلندا والسويد لم تستجيبا لطلبات تسليم الإرهابيين، ورفضت طلبات تسليم 19 إرهابياً، ولم تقدّم ردها بخصوص 5 آخرين متذرعة بأسباب مختلفة.

ووفقاً للمعلومات تتواصل الإجراءات المتعلقة بـ9 ملفات تسليم إرهابيين في كلا البلدين، 2 منهما في فنلندا و7 في السويد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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