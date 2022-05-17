سياسة
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بسبب الحظر الهندي.. أسعار القمح بالعالم تقفز وتحذيرات من شح أكبر بالإمدادات
تسبب الحظر الذي فرضته الهند على صادرات القمح في بقاء نحو 1.8 مليون طن عالقة في المواني مما جعل التجار في مواجهة خسائر فادحة بسبب احتمال اضطرارهم إلى البيع في السوق المحلية الأضعف.
بسبب الحظر الهندي.. أسعار القمح بالعالم تقفز وتحذيرات من شح أكبر بالإمدادات
متعاملون: 1.8 مليون طن من القمح عالقة في مواني بسبب الحظر الهندي المفاجئ / AFP
17 مايو 2022

شهدت أسعار القمح العالمية قفزة الاثنين إذ يهدد حظر فرضته الهند على تصديره بشح أكبر في الإمدادات التي تضررت مع الحرب في أوكرانيا.

والهند أحدث دولة تستخدم قيود التجارة لمكافحة تضخم أسعار المواد الغذائية في الداخل.

وقال أربعة متعاملين إن الحظر الذي فرضته الهند على صادرات القمح تسبب في بقاء نحو 1.8 مليون طن عالقة في المواني مما جعل التجار في مواجهة خسائر فادحة بسبب احتمال اضطرارهم إلى البيع في السوق المحلية الأضعف.

وصعدت العقود الأمريكية والأوروبية الآجلة للقمح نحو 6% كما وصل سوق شيكاغو، وهي السوق المعيارية، في وقت سابق إلى الحد الأقصى من التداول اليومي فيما اقتربت الأسعار في باريس من أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وبحلول الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود شيكاغو الآجلة 4.3 %، لتهبط دون ذروة شهرين التي سجلتها في وقت سابق، بينما ارتفعت الأسعار في باريس 4.1 %.

وقالت الهند إن الصادرات المدعومة فقط بخطابات ائتمان، أو ضمانات دفع، صدرت بالفعل قبل 13 مايو/أيار ستمضي قدماً قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.

وساهم ارتفاع سعر القمح هذا العام في زيادة أسعار الأغذية في العالم إلى مستويات غير مسبوقة وفقاً لقياس وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، إذ زعزع الهجوم الروسي على أوكرانيا السوق من خلال توقف شحنات ضخمة كانت تنطلق من مواني أوكرانية على البحر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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