سياسة
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صور | الغبار يتسبب في اختناق 4 آلاف شخص في العراق
أصيب 4 آلاف عراقي بالاختناق بسبب عاصفة رملية ضربت بعض المحافظات، فيما صدرت تحذيرات مسبقة من تداعياتها المرتقبة في الكويت والسعودية والبحرين.
صور | الغبار يتسبب في اختناق 4 آلاف شخص في العراق
موجة الغبار تسببت في إصابة 4 آلاف عراقي بالاختناق / AFP
16 مايو 2022

تسبب موجة غبار، الاثنين، في إصابة 4 آلاف عراقي بالاختناق، وصدور تحذيرات مسبقة من تداعياتها المرتقبة في الكويت والسعودية والبحرين.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بـ"إصابة 4 آلاف شخص بالاختناق، جراء عاصفة ترابية ضربت عدة محافظات"، مشيرة إلى تلقي المصابين العلاج اللازم.

وبسبب العاصفة قررت إدارات مطارات بغداد والنجف والسليمانية في وقت سابق الإثنين، تعليق الرحلات الجوية.

في سياق متصل، حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عبر بيانات منفصلة، من هبوب عواصف رملية وأتربة تسبب انعدام الرؤية الأفقية، في عدة مدن ومحافظات بالبلاد.

كما نشرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، تحذيرات للمواطنين والمقيمين ونوهت بالالتزام والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حالياً التي أدت إلى انخفاض الرؤية في بعض الطرق.

فيما قالت الأرصاد البحرينية في بيان، إنه "من المتوقع أن تتأثر المملكة بموجة من الغبار العالق صباح الثلاثاء".

وأضافت: "تتدنى إثرها مدى الرؤية الأفقية بسبب هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة".

ودعت إلى "أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأنشطة الخارجية والبحرية وأيضاً المسافرين براً عبر الطرقات السريعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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