اعتقل خمسة اشخاص على الاقل في تشاد بعد تظاهرات عنيفة السبت ضد فرنسا المتهمة بدعم المجلس العسكري الحاكم، حسبما أفادت به المعارضة ومسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين.

وكان الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو نجل الرئيس إدريس ديبي إيتنو الذي قُتل قبل أكثر من عام على الجبهة ضد متمردين، تولى السلطة على رأس مجموعة من 15 جنرالاً دعمتها الاسرة الدولية وفي مقدمها فرنسا في حين تعرض ضباط لعقوبات في أماكن أخرى من إفريقيا.

وتعرضت سبع محطات وقود تابعة لمجموعة توتال النفطية الفرنسية للتخريب وأصيب 12 شرطياً السبت في إنجامينا، حسب مسؤول في الشرطة طلب عدم كشف هويته وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية اعتقال "خمسة مسؤولين عن التظاهرة احتُجزوا في مبنى المديرية العامة للمخابرات العامة".

وقال ماكس لولنغار المتحدث باسم منصة المعارضة Wakit Tamma التي دعت |إلى التظاهر "اعتقلت الشرطة السبت خمسة اشخاص وهم غير متورطين في أعمال التخريب. اعتُقلوا ظلماً".

وأضاف أن "الشرطة أفرغت مكان التظاهرة (الرئيسية) ونحن غير مسؤولين عن التظاهرات المتفرقة التي جرت بعد ذلك".