قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تركيا استراتيجية، ودليل على حسن النوايا لتقوية العلاقات التركية-الجزائرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الطرفان عقب لقاء ثنائي في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال أردوغان: "زيارة الرئيس الجزائري تركيا استراتيجية، ودليل على حسن النوايا لتقوية العلاقات بين الدولتيْن".

وجرى خلال اللقاء توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين تركيا والجزائر بحضور أردوغان وتبون في أنقرة.

وأكد أردوغان أن أنقرة تضع نصب أعينها "الوصول بحجم التبادل التجاري بين تركيا والجزائر إلى 10 مليارات دولار في الأعوام المقبلة".

وأضاف: "وقّعنا مع الجزائر عديداً من الاتفاقيات في مجالي السياحة والتجارة وغيرهما، ونسعى لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وتطرّق الجانبان، حسب الرئيس التركي، إلى بعض المواضيع الإقليمية والإفريقية، وأشار إلى أن "الجزائر دولة رائدة في إفريقيا، ونثمّن دورها الفعال في القارة الإفريقية".

من جانبه، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن "المحادثات مع الرئيس التركي كانت عميقة دعمنا من خلالها المكاسب التي أفضت إليها محادثاتنا قبل سنتين في الجزائر".

وأوضح أن الجزائر مستمرة في التعاون مع تركيا والتبادل التجاري معها في مجالات عدة لخدمة مصالح البلديْن".

وأشار تبون إلى أن الجزائر "تفكر في اتخاذ خطوات مهمة (مع تركيا) وبخاصة في الصناعة المدنية والعسكرية والبحرية".

وقال الرئيس الجزائري: "استعرضنا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخلصنا إلى التوافق في المواقف ووجهات النظر إزاء ما يحدث مع اعتداءات على الشعب الفلسطيني، والتمادي والتجاوزات والخروقات التي ينفذها الاحتلال، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة".

وفي ختام المؤتمر الصحفي، قدّم الرئيس التركي لوحتيْن من عهد السلطان عبد المجيد هدية لنظيره الجزائري.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ووصل تبون إلى العاصمة أنقرة مساء الأحد في زيارة تدوم ثلاثة أيام لبحث التعاون الثنائي وقضايا ذات اهتمام مشترك. وجاءت الزيارة تلبية لدعوة رسمية من قبل الرئيس التركي.