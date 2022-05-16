أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وثيقة من الأرشيف التركي تتضمن رسالة من الأمير عبد القادر الجزائري إلى السلطان العثماني عبد المجيد الأول، يهنئه فيها باعتلائه عرش السلطنة.

جاء ذلك في ختام مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الاثنين عقب لقاء عقداه في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان في ختام المؤتمر إلى لوحتَيْن في القاعة، تضمّ إحداهما رسالة باللغة العربية وترجمتها، أرسلها الأمير عبد القادر الجزائري للسلطان عبد المجيد الأول، يهنئه فيها باعتلائه عرش السلطنة العثمانية، ويبيّن نضالهم الحثيث ضد الاحتلال الفرنسي.

وتتضمن اللوحة الأخرى صورة للأمير عبد القادر الجزائري.

وتابع الرئيس التركي: "هاتان (الوثيقتان) من أرشيفنا، سنقدّمهما اليوم كهدية وذكرى مهمة مننا لفخامة الرئيس (الجزائري)".

وأشار إلى أن الرسالة يعود تاريخها إلى 14 ديسمبر/كانون الأول 1841، مستشهداً بذلك على تجذر العلاقات التركية-الجزائرية.

والأمير عبد القادر بن محيي الدين، والمعروف في المشرق العربي باسم "عبد القادر الجزائري"، يوصف بمؤسس الدولة الجزائرية، وهو كاتب وشاعر وفيلسوف وسياسي ومناضل ضد القوات الفرنسية الاستعمارية آنذاك بعد غزوها الجزائر عام 1830.

وفي سنة 1847 سُجن في فرنسا، وظلّ أسيراً حتى 1852، ثم استقر في إسطنبول، وبعدها سافر إلى دمشق حتى وفاته عام 1883، عن عمر ناهز 76 عاماً، وفي عام 1965 نقل جثمانه إلى الجزائر في مراسم رسمية، ودفن في مقبرة بالعاصمة.