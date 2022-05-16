سياسة
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PKK\YPG الإرهابي يواصل تجنيد الأطفال بمناطق سيطرته في سوريا
يواصل تنظيم PKK\YPG الإرهابي تجنيد الأطفال في مناطق سيطرته بسوريا، تزامناً مع عمليات القوات المسلحة التركية ضد التنظيم شمالي العراق.
PKK\YPG الإرهابي يواصل تجنيد الأطفال بمناطق سيطرته في سوريا
PKK\YPG الإرهابي يرفع وتيرة تجنيد الأطفال في مناطق سيطرته في سوريا (أرشيفية) / AA
16 مايو 2022

رفع تنظيم PKK\YPG الإرهابي وتيرة تجنيد الأطفال في مناطق سيطرته بسوريا، مؤخراً، تزامناً مع عمليات القوات المسلحة التركية ضد التنظيم شمالي العراق.

وأفادت مصادر محلية بأن التنظيم أعلن الاستنفار في مناطق سيطرته شمالي سوريا تزامناً مع العمليات العسكرية التركية شمالي العراق، وكثف من تحركاته لضم الأطفال في صفوفه.

ونشر موقع مقرب من التنظيم تسجيلاً مصوّراً يظهر فيه إعلان ضم نحو 10 أطفال إلى صفوف التنظيم.

وسبق للتنظيم أن اختطف عديداً من القُصّر من الفتيات والفتيان، واقتادهم إلى معسكرات للتدريب على السلاح، قبل ضمهم إلى صفوفه رغم اعتراض ومطالبات أهالي المختطفين بإعادة أبنائهم إليهم.

ونشر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 16 يناير/كانون الثاني 2020 بيانات عن تجنيد YPG للأطفال.

ولم تنشر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أي تقارير تشير إلى أن التنظيم توقف عن تجنيد الأطفال حتى اللحظة.

ويسيطر YPG على مساحات واسعة شرقي سوريا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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