أعلنت قيادة الجيش الأوكراني الثلاثاء، أن مهمة الدفاع عن مصنع "آزوفستال للصلب" المحاصَر التي نفّذها "أبطال عصرنا" في مدينة ماريوبول الجنوبية اكتملت، وتعهدت بإنقاذ الجنود الذين ما زالوا محاصرين في الداخل.

وذكرت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان أن "حامية ماريوبول استكملت مهمتها القتالية"، مضيفة: "أمرت القيادة العليا للجيش قادة الوحدات المتمركزة في آزوفستال بإنقاذ أرواح الأفراد، المدافعون عن ماريوبول هم أبطال عصرنا".

وذكر مساعد وزير الدفاع الأوكراني أن 53 جنديّاً أصيبوا ونُقلوا إلى مستشفى في نوفوازوفسك شرقي ماريوبول يوم الاثنين، في حين نُقل 211 آخرون إلى مكان آخر.

وفي وقت متأخر الاثنين، نقلت خمس حافلات وحاملة أفراد مدرعة الجنود إلى نوفوازوفسك، في حين نُقل بعضهم على محفات إلى مستشفى.

وتخضع نوفوازوفسك الآن لسيطرة انفصاليين تدعمهم روسيا يسيطرون على أجزاء من شرق أوكرانيا منذ عام 2014.

وتَحصَّن آخر المدافعين عن آزوفستال في ثكنات وأنفاق شُيّدت داخل المصنع تحت الأرض لتحمُّل حرب نووية.

وقالت وزارة الدفاع إن "جهود إنقاذ المدافعين الذين ما زالوا في آزوفستال مستمرة"، فيما لم تصدر السلطات في موسكو أي رد فعل حتى الآن على التطورات في آزوفستال.

وفي 7 مايو/أيار الحالي أُجلِيَ النساء والأطفال والشيوخ كافَّةً من مصنع آزوفستال الذي تحاصره القوات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشدَّدة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلِّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخُّلاً" في سيادتها.