انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، مع مقاومة المجر لمسعى في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حظر واردات النفط الروسية، في خطوة قد تؤدّي إلى تراجع الإمدادات العالمية، فضلاً عن إقبال المستثمرين على جنْي الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 114.02 دولار للبرميل، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 113.85 دولار للبرميل، وصعد الخامان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين، في أعقاب قفزة بنسبة أربعة بالمئة يوم الجمعة.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في جهودهم للضغط على بودابست، لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفط على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

يُذكر أن تمرير هذا المقترح يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

لكن محللين قالوا إن المعنويات بشأن الأسعار ما زالت مرتفعة عموماً، وسط تفاؤل بخصوص تعافي الطلب في الصين التي تتطلع إلى تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وأمس الاثنين كشفت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن المخزونات في احتياطي النفط الاستراتيجي انخفضت 538 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1987.