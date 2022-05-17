أطلق جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، النار على فلسطيني في حاجز حوارة القريب من مدينة نابلس شماليّ الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على فلسطيني وأصابوه، قرب الحاجز الإسرائيلي.

وأضاف الشهود أن الفلسطيني شوهد مُلقىً على الأرض، دون أن تتضح ظروف إصابته.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على الفلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية طعن، بلا كشف عن مصيره.

وأفاد في تصريح مقتضَب بأن فلسطينياً مسلَّحاً بسكين "ركض نحو القوات التي كانت تهمّ بتأمين منطقة مفرق لواء السامرة (شماليّ الضفة) قرب معبر حوّارة على مدخل مدينة نابلس".

وأضاف: "أُطلِقت النار عليه وحُيّد، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".