أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن فريقه لا يتجاهل إمكانات كيليان مبابي، لكنه لن يدخل الصراع على ضمّ مهاجم باريس سان جيرمان.

واستمر المهاجم الفرنسي في صفوف باريس سان جيرمان هذا الموسم رغم اهتمام ريال مدريد بضمه، وقدّم أفضل مستوياته بعدما أحرز 36 هدفاً في 45 مباراة بجميع المسابقات.

وينتهي عقد اللاعب الفائز بكأس العالم، البالغ من العمر 23 عاماً، في يونيو/حزيران المقبل، وسط تكهُّنات بشأن مستقبله في الأسابيع الأخيرة، فيما لم يتحدث كلوب عن أي اتصال بين اللاعب وليفربول.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء: "بالطبع نحن مهتمون بكيليان، لسنا عمياناً".

تأتي تعليقات كلوب مع محاولة ليفربول التوصل إلى اتفاق على تمديد تعاقد الهداف محمد صلاح، فيما ذكرت تقارير أن زميله المهاجم ساديو ماني تلقى بعض العروض للرحيل.

وقال كلوب: "نحن بالطبع نحب مبابي، إذا كنت لا تحبه فعليك أن تشك في نفسك".

وأضاف: "لكن لا، لا يمكننا أن نكون جزءاً من هذا الصراع، يجب أن تشارك أندية أخرى، وهذا جيد، إنه لاعب رائع".

وإذا فاز ليفربول الثلاثاء، فسيصبح على بُعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدّر قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة.