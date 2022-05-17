سياسة
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مقطع يُثير غضباً بجنوب إفريقيا.. طالب أبيض يبول على حاسوب زميله الأسود
شهدت جنوب إفريقيا حادثة عنصرية أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهِر طالباً أبيض يتبوَّل على حاسوب وكتب أحد رفاقه السود.
مقطع يُثير غضباً بجنوب إفريقيا.. طالب أبيض يبول على حاسوب زميله الأسود
العنصرية في جنوب إفريقيا - أرشيفية / DPA
17 مايو 2022

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في جنوب إفريقيا يُظهِر طالباً أبيض يتبول على حاسوب وكتب أحد رفاقه السود، استنكاراً كبيراً في البلد الذي يواجه فضائح عنصرية متكررة بعد ثلاثين عاماً من نهاية نظام الفصل العنصري.

وأعلنت جامعة ستيلينبوش العريقة في كيب تاون (جنوب) أنها علّقَت فوراً عضوية طالب السنة الجامعية الأولى الذي ظهر متحدثاً بالإنجليزية مع لكنة إفريقية ظاهرة في هذا المقطع القصير الذي صُوّر صباح الأحد بهاتف محمول.

ويبيّن المقطع الشابّ الأبيض من الخلف، فيما يُسمع صوت طالب آخر يسأله: "لماذا تتبول في غرفتي؟"، ليردّ الأول: "أنتظر شخصاً"، مستكملاً ما بدأه.

وقالت الجامعة في بيان الاثنين إنها "تُدين بشدة هذه الحادثة المدمّرة والجارحة والعنصرية".

وعلّق نائب رئيس الجامعة فيم دي فيلييه: "نُبدي اشمئزازنا إزاء هذا النوع من السلوكيات"، مضيفاً: "لا يحقّ لأي طالب انتهاك كرامة أو حقوق طالب آخر بهذه الطريقة".

وأشارت نقابة طلابية إلى أن الضحية كان نائماً "عندما سمع ضجيجاً في غرفته".

وأوضحت النقابة التي تحمل اسم "لجنة الطلاب الجنوب إفريقيين" في بيان، أنه "عند استيقاظه رأى الفتى الأبيضَ يتبول على مكتبه وكتبه وحاسوبه المحمول"، وعندما سأله عن سبب فعلته، "أتى الردّ العنصري بأن هذا ما يجب فعله مع الفتيان السود".

وأوضح ممثلو الطلاب في الجامعة التي تضمّ غالبية من البيض في بلد يمثّل السود أكثرية سكانه، أن الحادثة تعكس الإساءات التي يتعرض لها الأقليات، أي الطلاب السود في هذه الحالة.

وشهد حرم الجامعة تظاهرات الاثنين بمشاركة طلبة من أعراق مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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