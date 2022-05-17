كشفت السلطات الأمريكية مزيداً من التفاصيل حول المجزرة المروعة التي ارتكبها مراهق في نيويورك السبت الماضي، وأدت إلى مقتل 10 أشخاص في متجر وإصابة آخرين.

وأوضح جوزيف جراماجليا مفوض شرطة حي بوفالو، أن مرتكب الجريمة كتب عدة أسماء باللون الأبيض على سلاحه، منها اسم أندرس بريفيك منفّذ مجزرة النرويج عام 2011.

ولفتت الشرطة إلى أن المراهق القاتل كان هدّد زملاءه في إحدى المدارس الثانوية عام 2021، برغبته في إطلاق النار في حفل تَخرُّج، وفق شهادة مدير المدرسة في التحقيقات.

وأحالت الشرطة المراهق إلى المختصين لتقييم صحته العقلية بعد ارتكاب الجريمة، فيما وصفته الحاكمة كاثي هوشول بأنه "متعصب للبيض".

والسبت الماضي قُتل 10 أشخاص وأُصيبَ ثلاثة آخرون معظمهم من أصول إفريقية، جراء إطلاق مراهق أبيض (18 عاماً) النار عليهم في أحد مراكز التسوق، وكان يرتدي زياً عسكرياً وسترة واقية من الرصاص، كما كان يبثّ جريمته عبر الإنترنت.

ووصفت السلطات الأمريكية الحادثة بأنها جريمة عنصرية مدفوعة بالكراهية.