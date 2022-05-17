أظهرت مقاطع فيديو انتشرت مساء الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليق علم تنظيم PKK الإرهابي في العاصمة السويدية استكهولم.

ويظهر في الفيديو تعليق علم التنظيم الإرهابي على جسر فوق أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة السويدية، بلا تدخُّل من الشرطة أو قوات الأمن لمنع ذلك.

كما استضافت السويد الاثنين اجتماعاً نظّمَته أذرع تابعة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وشارك في الاجتماع عبر الوسط الافتراضي عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي ومسؤولون من وزارة الخارجية الإيطالية والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن أنصار وممثلي التنظيم الإرهابي في السويد يمارسون أنشطتهم بلا عقبات.

يأتي ذلك في وقت تقدمت فيه السويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما تتحفظ تركيا على ذلك بسبب دعم استكهولم تنظيم PKK الإرهابي.

والجمعة أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحفُّظ بلاده على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال الرئيس أردوغان إن السويد وفنلندا لا تُبدِيان موقفاً صريحاً ضدّ التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما إلى الناتو في هذه المرحلة.

وحول الزيارة المُزمَعة لوفدين من فنلندا والسويد إلى أنقرة، قال الرئيس أردوغان إنه لا داعي لهذه الزيارة إن كان الهدف منها إقناع تركيا بقبول انضمام البلدين إلى الناتو.