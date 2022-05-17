سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم مساعي الانضمام إلى الناتو.. أعلام تنظيم PKK الإرهابي تُرفع في السويد
أظهرت مقاطع فيديو انتشرت مساء الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليق علم تنظيم PKK الإرهابي في العاصمة السويدية استكهولم. يأتي ذلك في الوقت الذي تتقدم فيه السويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
رغم مساعي الانضمام إلى الناتو.. أعلام تنظيم PKK الإرهابي تُرفع في السويد
أعلام تنظيم PKK الإرهابي تُرفع في السويد / AA
17 مايو 2022

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت مساء الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليق علم تنظيم PKK الإرهابي في العاصمة السويدية استكهولم.

ويظهر في الفيديو تعليق علم التنظيم الإرهابي على جسر فوق أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة السويدية، بلا تدخُّل من الشرطة أو قوات الأمن لمنع ذلك.

كما استضافت السويد الاثنين اجتماعاً نظّمَته أذرع تابعة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وشارك في الاجتماع عبر الوسط الافتراضي عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي ومسؤولون من وزارة الخارجية الإيطالية والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن أنصار وممثلي التنظيم الإرهابي في السويد يمارسون أنشطتهم بلا عقبات.

يأتي ذلك في وقت تقدمت فيه السويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما تتحفظ تركيا على ذلك بسبب دعم استكهولم تنظيم PKK الإرهابي.

والجمعة أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحفُّظ بلاده على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال الرئيس أردوغان إن السويد وفنلندا لا تُبدِيان موقفاً صريحاً ضدّ التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما إلى الناتو في هذه المرحلة.

وحول الزيارة المُزمَعة لوفدين من فنلندا والسويد إلى أنقرة، قال الرئيس أردوغان إنه لا داعي لهذه الزيارة إن كان الهدف منها إقناع تركيا بقبول انضمام البلدين إلى الناتو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us