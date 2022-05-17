أعلنت شركة الفيصل القابضة إحدى أكبر المجموعات الخاصة متنوعة الأنشطة في قطر عن إطلاقها للشركة الجديدة التابعة لها "ميتاسِرّا"، مشروعاً مشتركاً مع شركة "دولوديزجِن" التركية.

ومن المقرر أن يتضمن نطاق أعمال الشركة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات والبرامج التجارية والوثائقية.

وخلال حفل إطلاق الشركة الجديدة مساء الأحد قال عضو مجلس إدارة الفيصل القابضة خالد بن فيصل آل ثاني: "يسرّني التعاون مع شركة "دولوديزجِن" الرائدة في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الذي سيسفر عن إضافة مجموعة جديدة ومبتكرة من الخدمات إلى السوق المحلي".

وأضاف: "هذا التعاون من شأنه أن يتيح لنا فرصة الدخول إلى قطاعات جديدة وتبنّي أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا المبتكرة المستخدمة في مجال صناعة الإعلام، وهو المجال الذي أصبح يحمل أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة ويسعدنا أن نكون من المساهمين بتطوير هذه الصناعة محلياً".

من جانبه قال المخرج والرئيس التنفيذي لشركة دولوديزغين التركية كوراي ديمير: "من الشرف الكبير أن تكون الفيصل القابضة منصة انطلاقتنا إلى السوق القطري بكونها أحد أهم العضائد المتينة في هذا البلد".

وتابع: "ميتاسيرا اليوم هنا لتفتح أبواب عالم جديد نحو ثورة رقمية جديدة، لقد بدأ عصر جديد لشركاء الحلول الذين يمكنهم النظر إلى ما هو أبعد من نوع الإنتاج الإعلامي النمطي الذي اعتدنا عليه".