قال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء إنهم ينوون طرح فكرة فرض الدول الأوروبية رسوماً جمركية على النفط الروسي خلال اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع هذا الأسبوع باعتباره بديلاً سريعاً للحظر النفطي الكامل.

ويبحث المسؤولون في الاتحاد الأوروبي الآن حظر النفط الروسي على مراحل رداً على حرب روسيا في أوكرانيا، لكن مخاوف دول أوروبا الشرقية بشأن الإمدادات تمثل عقبة كبيرة أمام تلك الخطط.

وقال مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، إن آلية الجمارك ستستهدف بقاء النفط الروسي في السوق لكنها تحد من العائد الذي سيتدفق إلى موسكو من صادراتها النفطية.

وكانت دول غربية عدة فرضت عقوبات على روسيا احتجاجاً على العملية العسكرية التي تنفذها ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.