سياسة
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مسؤولون: أمريكا ستقترح فرض جمارك على النفط الروسي بدلاً من حظره
قال مسؤولون أمريكيون إنهم ينوون طرح فكرة فرض الدول الأوروبية رسوماً جمركية على النفط الروسي بدلاً من الحظر النفطي الكامل.
مسؤولون: أمريكا ستقترح فرض جمارك على النفط الروسي بدلاً من حظره
خزانات وقود شركة النفط الروسية لوك أويل في بروكسل- أرشيفية / AFP
17 مايو 2022

قال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء إنهم ينوون طرح فكرة فرض الدول الأوروبية رسوماً جمركية على النفط الروسي خلال اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع هذا الأسبوع باعتباره بديلاً سريعاً للحظر النفطي الكامل.

ويبحث المسؤولون في الاتحاد الأوروبي الآن حظر النفط الروسي على مراحل رداً على حرب روسيا في أوكرانيا، لكن مخاوف دول أوروبا الشرقية بشأن الإمدادات تمثل عقبة كبيرة أمام تلك الخطط.

وقال مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، إن آلية الجمارك ستستهدف بقاء النفط الروسي في السوق لكنها تحد من العائد الذي سيتدفق إلى موسكو من صادراتها النفطية.

وكانت دول غربية عدة فرضت عقوبات على روسيا احتجاجاً على العملية العسكرية التي تنفذها ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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