سياسة
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الرئيس التركي يقدم العزاء في رئيس الإمارات الراحل
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إلى العاصمة أنقرة عائداً من أبو ظبي، بعد تقديمه العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
الرئيس التركي يقدم العزاء في رئيس الإمارات الراحل
قدم الرئيس التركي تعازيه لرئيس الإمارات في الراحل الشيخ خليفة / AA
17 مايو 2022

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إلى العاصمة أنقرة عائداً من أبو ظبي، بعد تقديمه العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكان في استقبال أردوغان بمطار أسن بوغا، رئيس الشؤون الإدارية في الرئاسة التركية متين قيرالتي إلى جانب مسؤولين آخرين.

وعاد مع أردوغان وزير الدفاع خلوصي أقار، ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان قورطولموش، ورئيس جهاز الاستخبارات خاقان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس سفر طوران.

وأعلنت الإمارات، السبت، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد خلفًا لأخيه الراحل الشيخ خليفة.

والجمعة، ووري جثمان خليفة بن زايد الثرى في مقبرة "البطين" بالعاصمة أبو ظبي، عقب وفاته عن عمر يناهز 74 عاماً.

والراحل هو ثاني رئيس للإمارات، منذ توليه المنصب عام 2004، خلفاً لوالده زايد بن سلطان مؤسس الدولة عام 1971.

وكان الرئيس التركي زار الإمارات الثلاثاء وكان في استقباله في مطار أبو ظبي الدولي رئيس الإمارات الجديد محمد بن زايد آل نهيان.

وقدم الرئيس التركي تعازيه لرئيس الإمارات في الراحل الشيخ خليفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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