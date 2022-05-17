سياسة
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بعد تحلل مئات الجثث.. السلطات السودانية تغلق مشرحة مستشفى بشائر بالعاصمة
قررت السلطات السودانية إغلاق مشرحة مستشفى بشائر جنوب العاصمة بعد أن بدأت جثث مجهولة الهوية في التحلل. فيما وضح أحد مسؤولي الصحة أن الجثث على الأرض، داخل صالة ملحقة بالمشرحة، وتعرضها لحرارة عالية في ظل انقطاع متكرر للكهرباء، جعلها تتحلل وتتعفن.
بعد تحلل مئات الجثث.. السلطات السودانية تغلق مشرحة مستشفى بشائر بالعاصمة
عدد الجثث المجهولة في مشارح الخرطوم "بلغ نحو 2300 جثة" - صورة أرشيفية
17 مايو 2022

أغلقت السلطات السودانية مشرحة مستشفى بشائر في جنوب العاصمة الخرطوم، بعد أن بدأت حوالي ألف جثة مجهولة الهوية في التحلل فيها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدر مجلس السيادة السوداني قراراً بتشكيل لجنة فنية لدفن الجثث مجهولة الهوية، بسبب تراكمها في ثلاجات المشارح والمستشفيات، منعاً للمخاطر البيئية والصحية.

من جانبه قال مدير إدارة الطب العدلي بوزارة الصحة في الخرطوم، هشام زين العابدين، إن "الوزارة أصدرت أمس الاثنين قراراً بإغلاق مشرحة مستشفى بشائر"، وفق موقع "سودان تريبيون".

وأوضح زين العابدين أن وجود الجثث على الأرض داخل صالة ملحقة بالمشرحة، وفي ظل حرارة عالية وانقطاع الكهرباء المتكرر، جعلها تتحلل وتتعفن، الأمر الذي استدعى إصدار قرار الإغلاق.

وأضاف: "فئران بدأت التهام الجثث المتعفنة، وهو أمر لا يرضي ديناً ولا أخلاقاً ولا يمثل القيم السودانية". وكشف المسؤول أن الجثث في المشرحة منذ عام 2019.

كما أوضح أن عدد الجثث المجهولة في مشارح الخرطوم بلغ نحو 2300 جثة، منها ألف في مشرحة مستشفى بشائر، وألف أخرى في مستشفى أم درمان، ونحو 300 في مشرحة المستشفى الأكاديمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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