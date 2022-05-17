سياسة
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تبون يدعو رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار الزراعي في الجزائر
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في المجال الزراعي ببلاده، في كلمة ألقاها بافتتاح منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري، في إسطنبول.
تبون يدعو رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار الزراعي في الجزائر
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون / AA
17 مايو 2022

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في المجال الزراعي ببلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء في افتتاح منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري، بإسطنبول، بمشاركة نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وأكد حرصه على الربح المتبادل بين تركيا والجزائر على الصعيد الاقتصادي.

ولفت إلى أن الجزائر تشهد قفزة اقتصادية رغم الركود الاقتصادي كبير في العالم.

ونوه إلى أن الجزائر ليس لديها ديون خارجية، وحققت نمواً بلغ 3%.

ولفت الرئيس تبون إلى مساحات شاسعة من الأراضي الجاهزة للزراعة في الجزائر، بانتظار من يستثمرها.

وأكد عدم وجود أي مشكلة على صعيد المياه، بل على العكس يوجد فائض مائي.

وأضاف: "لذلك نقول لأشقائنا الأتراك لدينا أراضٍ واسعة، تعالوا نزرعها ونصدّر معاً".

بشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وصل إلى تركيا الأحد في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

والاثنين، ترأس تبون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، في أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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