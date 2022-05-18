أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، رغبة أنقرة في حل الخلافات مع واشنطن.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه عدداً من أبناء الجالية التركية في "البيت التركي" بنيويورك.

ولفت جاوش أوغلو، إلى أنه سيعقد لقاء ثنائياً مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضاف: "نريد حل المشاكل التي نواجهها في علاقاتنا مع الولايات المتحدة، واللقاء الذي جرى بين رئيسنا وبايدن في روما، كان لقاء مهماً في هذا الإطار".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقى نظيره الأمريكي جو بايدن في العاصمة الإيطالية روما، على هامش قمة مجموعة العشرين، نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ولفت جاوش أوغلو إلى تأسيس آلية استراتيجية بين البلدين بمقترح من بايدن، من أجل حل الخلافات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، والعمل من أجل التحرك سوية.

ومن المنتظر أن يعقد الوزير التركي أول لقاء للآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية على مستوى وزراء الخارجية، مع نظيره أنتوني بلينكن.

وأعرب جاوش أوغلو، عن أمله في أن يُعقد لقاء على مستوى الزعماء، في إطار هذه الآلية، خلال العام الحالي.

وأردف: "آمل أن نتمكن من حل المشاكل أو تقليلها عبر هذه الآلية"، وأضاف :"كما يمكننا تطوير تعاوننا أيضاً".

وحول الحرب الروسية-الأوكرانية، لفت جاوش أوغلو إلى وجود دول ترغب باستمرار الحرب، وأن الشعبين الأوكراني والروسي يدفعان ثمن ذلك، مشدداً على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت.

ولفت إلى أن تركيا تعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيربش، بخصوص إجلاء المدنيين، مشيراً إلى إجلاء أكثر من 600 مدني من مدينة ماريوبول.