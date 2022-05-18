سياسة
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التلوث يقتل 9 ملايين شخص سنوياً.. تعرَّف الدول الأكثر تضرراً
تُعدّ زيادة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة والتسمم بالرصاص مسؤولَين عن وفاة تسعة ملايين شخص تقريباً سنوياً منذ 2015، الأمر الذي يقوّض التقدّم المتواضع في مواجهة التلوث في أنحاء العالم.
التلوث يقتل 9 ملايين شخص سنوياً.. تعرَّف الدول الأكثر تضرراً
دراسة: التلوث يقتل 9 ملايين شخص سنوياً وإفريقيا الأكثر تضرراً / Reuters
18 مايو 2022

ذكر فريق من العلماء أن زيادة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة والتسمم بالرصاص مسؤولان عن وفاة تسعة ملايين شخص تقريباً سنوياً منذ 2015، الأمر الذي يقوّض التقدّم المتواضع في مواجهة التلوث في أنحاء العالم.

ووفقاً لتحليل العلماء لبيانات معدلات الوفاة العالمية ومستويات التلوث فإن تلوث الهواء من عمليات الصناعة والتوسع الحضري ساهم بزيادة نسبتها سبعة في المئة في الوفيات المرتبطة بالتلوث بين 2015 و2019.

وقال ريتشارد فولر، المشارك في الدراسة ورئيس جمعية "بيور إيرث" العالمية التي لا تهدف إلى الربح، إنه على النقيض من تغيّر المناخ والملاريا ومرض نقص المناعة المكتسب، فإننا "لا نركز كثيراً على (تلوث البيئة)".

وأظهرت تقديرات في نسخة سابقة من الدراسة نُشرت في 2017 أن حصيلة الوفيات بسبب التلوث بلغت نحو تسعة ملايين سنوياً، أو وفاة من كل ست على مستوى العالم. كما زادت التكاليف التي يتكبدها الاقتصاد العالمي إلى 4.6 تريليون سنوياً.

وفي الدراسة الحديثة التي نشرتها دورية لانست بلانتاري هيلث على الإنترنت، حلل الباحثون بيانات 2019 من دراسة تجريها جامعة واشنطن تدرس التعرض للتلوث وتحسب مخاطر الوفاة الناتجة عنه.

وتركّز الدراسة الحديثة خصيصاً على مسببات التلوث، وفصلت الملوثات التقليدية مثل التدخين في الأماكن المغلقة أو الصرف الصحي عن الملوثات الأكثر حداثة، مثل تلوث الهواء بسبب الصناعة والكيماويات السامة.

وخلص الباحثون إلى أن الوفيات المرتبطة بالملوثات التقليدية انخفضت على مستوى العالم، لكنها ما زالت تشكل مشكلة رئيسية في إفريقيا وبعض البلدان النامية الأخرى. وكشفت البيانات المعدلة لحساب تأثير التلوث أن المياه الملوثة والتربة وعدم نقاء الهواء في الأماكن المغلقة عوامل جعلت تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر البلدان الأكثر تسجيلاً لوفيات مرتبطة بالتلوث.

وأعدت الدراسة قائمة بالبلدان العشرة الأكثر تسجيلاً لوفيات مرتبطة بالتلوث استناداً إلى النتائج المعدلة لحساب التلوث. وهذه البلدان على التوالي هي تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر وجزر سولومون والصومال وجنوب إفريقيا وكوريا الشمالية وليسوتو وبلغاريا وبوركينا فاسو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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