قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد التزام الرئيس جو بايدن "مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها" خلال اجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أمس الثلاثاء.

وذكر البيت الأبيض في بيان مكتوب أن سوليفان أكد أيضاً خلال الاجتماع على الشراكة طويلة الأمد بين البلدين.

وورد في البيان: "أكد السيد سوليفان التزام الرئيس بايدن مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها، وعبر عن تقديره للقيادة السعودية (لدورها) في التوصل لهدنة في اليمن بوساطة من الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أنهما "ناقشا أيضاً أهمية تنسيق الجهود للحفاظ على مرونة الاقتصاد العالمي".