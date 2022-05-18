سياسة
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اجتماع أمريكي-سعودي يؤكد التزام بايدن مساعدة الرياض في الدفاع عن أراضيها
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التزام الرئيس جو بايدن "مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها" خلال اجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أمس الثلاثاء.
اجتماع أمريكي-سعودي يؤكد التزام بايدن مساعدة الرياض في الدفاع عن أراضيها
مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد التزام الرئيس جو بايدن "مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها"
18 مايو 2022

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد التزام الرئيس جو بايدن "مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها" خلال اجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أمس الثلاثاء.

وذكر البيت الأبيض في بيان مكتوب أن سوليفان أكد أيضاً خلال الاجتماع على الشراكة طويلة الأمد بين البلدين.

وورد في البيان: "أكد السيد سوليفان التزام الرئيس بايدن مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها، وعبر عن تقديره للقيادة السعودية (لدورها) في التوصل لهدنة في اليمن بوساطة من الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أنهما "ناقشا أيضاً أهمية تنسيق الجهود للحفاظ على مرونة الاقتصاد العالمي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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