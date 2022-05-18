سياسة
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"حادثة متعمدة".. كيف سقطت الطائرة الصينية المنكوبة؟
كشفت تقارير جديدة لمسؤولين أمريكيين، عن أن حادثة تحطم الطائرة الصينية خلال شهر مارس/آذار الماضي مودية بحياة جميع من عليها، كانت بسبب تعمد شخص في قمرة القيادة إسقاط الطائرة. ولا يزال البحث متواصلاً حول المزيد من تفاصيل الحادثة.
"حادثة متعمدة".. كيف سقطت الطائرة الصينية المنكوبة؟
تحطّم طائرة البوينغ 737-800 في الصين في مارس/آذار الماضي / AP
18 مايو 2022

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الثلاثاء نقلاً عن نتائج تقييم أوّلي بشأن حادث تحطّم طائرة البوينغ 737-800 في الصين في مارس/آذار الماضي، أنّ شخصاً في قمرة القيادة تسبّب بالكارثة عمداً.

وتحطّمت الطائرة التابعة لشركة "تشاينا إيسترن" على سفح جبل في مقاطعة غوانغشي (جنوب) بعدما سقطت خلال بضع دقائق ومن دون أيّ مبرّر، من على ارتفاع آلاف الأمتار، مودية بكل من كان على متنها وعددهم 132 شخصاً.

وكانت الطائرة تُجري رحلة داخلية بين كونمينغ (جنوب غرب) وقوانتشو (جنوب)، في 21 مارس/آذار.

ونقلت الصحيفة المالية الأمريكية عن أشخاص اطّلعوا على تقييم أجراه مسؤولون أمريكيون استناداً إلى بيانات جرى الحصول عليها من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة أنّ شخصاً ما ضغط على أزرار القيادة متسبباً بهبوطها.

وتتولّى إدارة الطيران المدني الصينية التحقيق رسمياً.

وقالت الإدارة في بيان في نهاية أبريل/نيسان إنّها أعدّت تقريراً أولياً، من دون تقديم تفاصيل عن سبب الحادث.

ووفق متطلبات قواعد الطيران الدولية، يقدّم ممثلون من المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي مساعدة فنية في التحقيق.

وأشارت شركة بوينغ أيضاً إلى قواعد تنصّ على أنّ السلطة المسؤولة عن التحقيق الجاري يمكنها وحدها الإبلاغ عن التقدّم المحرز.

وأكّدت إدارة الطيران المدني الصينية في بيان صدر في نهاية أبريل/نيسان، أنّ مؤهلات طاقم الطائرة وموظفي الصيانة "مستوفية للشروط" وكذلك شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

وكانت شركة الطيران الصينية قد أكّدت أنّ الطيار ومساعدَيه لم يكونوا موضع أيّ شكّ.

وتفرض السلطات الصينية رقابة صارمة على المعلومات حول الكارثة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر لم تسمّه أنّ "الطائرة نفذت ما أمرها به شخص ما في قمرة القيادة"، مشيراً إلى أنّ السلطات الصينية لم تبلغ حتى الآن عن أي مشاكل ميكانيكية أو مشاكل في التحكّم بالطائرة.

وأكدت الصحيفة أنّ السلطات الأمريكية تركّز الانتباه على تصرّفات الطيار أو مساعديه، مع احتمال دخول شخص رابع إلى قمرة القيادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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