سياسة
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الاستثمارات التركية في طاقة الرياح بأوروبا تتجاوز مليار يورو
أظهرت تقارير رسمية تجاوز الاستثمارات التركية في مجال طاقة الرياح بأوروبا حيز المليار يورو خلال عام 2021. وذلك في الوقت الذي تسعى فيه العواصم الغربية إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، لتجاوز الأزمة العالمية.
الاستثمارات التركية في طاقة الرياح بأوروبا تتجاوز مليار يورو
استثمارات تركيا في طاقة الرياح تتجاوز مليار يورو / AA
18 مايو 2022

تجاوزت الاستثمارات التركية في مجال طاقة الرياح بأوروبا العام الماضي، مليار يورو، في الوقت الذي تستهدف فيه دول الاتحاد الأوروبي زيادة قدرة طاقة الرياح المركبة إلى 480 جيجاوات بحلول عام 2030.

وحسب بيانات صادرة عن جمعية "WindEurope" الصناعية (مقرها في بروكسل)، فإن مجموع الاستثمارات في طاقة الرياح بأوروبا عام 2021، بلغت 41 مليار يورو.

وأظهرت البيانات أن الاستثمارات التركية في أوروبا بمجال طاقة الرياح تجاوزت خلال 2021 المليار يورو، في حين أن استثمارات روسيا بلغت 400 ألف يورو.

وفي عام 2020، أصبحت تركيا خامس أكبر منتج لمعدات طاقة الرياح في أوروبا، وقد ساعد هذا النمو تركيا أيضاً على توسيع صادراتها إلى 45 دولة في القارات الست حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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