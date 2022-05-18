تقدمت فنلندا والسويد، الأربعاء، رسمياً بطلب العضوية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتسلم أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، طلبين رسميين بهذا الخصوص من سفيري فنلندا والسويد المعتمدين لدى الحلف.

وقال ستولتنبرغ في تصريحات للصحفيين، إن كل دولة لها الحق في اختيار طريقها، معرباً عن ترحيبه بطلب انضمام كل من السويد وفنلندا.

ووصف طلب تقدم فنلندا والسويد لعضوية "الناتو" بالخطوة التاريخية، مؤكداً أن انضمامها سيعزز أمن الحلف.

وأضاف: "سيُقيّم الحلفاء الآن الطريق إلى الناتو، يجب أن تؤخذ المخاوف الأمنية لجميع الحلفاء بعين الاعتبار، نحن عازمون على تناول جميع القضايا بالتفصيل والتوصل إلى نتيجة سريعة".

وأوضح أن جميع الحلفاء متفقون على حاجة "الناتو" للتوسع.

وكانت تركيا قد أبلغت حلف شمال الأطلسي مخاوفها وتحفظاتها بشأن احتمال انضمام فنلندا والسويد إليه.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن أي دولة ستكون عضواً في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يجب ألا تدعم تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن السويد وفنلندا تقدمان دعماً علنياً جداً لـPKK و(ذراعه السورية) YPG رغم جميع التحذيرات، وهو ما ينعكس سلباً على مشاعر الشعب التركي.