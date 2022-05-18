سياسة
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مصادر روسية: استسلام 959 مقاتلاً أوكرانيّا من "آزوفستال" بينهم جرحى
أفادت مصادر روسية أن حوالي 959 مقاتلاً أوكرانيّاً كانوا مختبئين بمجمع "آزوفستال" قد استسلموا اليوم الأربعاء، وكان من بينهم عشرات الجرحى. فيما تواصل القوات الروسية في الأثناء ذاتها قصفها العنيف على عدة مناطق شرق أوكرانيا.
مصادر روسية: استسلام 959 مقاتلاً أوكرانيّا من "آزوفستال" بينهم جرحى
القوات الروسية بمدينة ماريوبول الاستراتيجية  / Reuters
18 مايو 2022

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن 959 مقاتلاً أوكرانياً في المجمل بينهم 80 جريحاً استسلموا منذ يوم الاثنين من المخابئ والأنفاق التي كانوا يتحصنون بها أسفل مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 694 مقاتلاً أوكرانياً، منهم أفراد من كتيبة آزوف العسكرية، استسلموا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينهم 29 جريحاً.

وفي آخر تحديث لما تسميه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة، قالت الوزارة إن روسيا قصفت أيضاً شرق أوكرانيا بالصواريخ وذلك في سوليدار بمنطقة دونيتسك.

وأضافت الوزارة أن روسيا استهدفت أيضاً مرتزقة أجانب ودمرت طائرات أوكرانية من طراز سوخوي سو-24 وترسانات وأنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات.

وتابعت الوزارة قائلة إن روسيا قصفت بالصواريخ والمدفعية 76 نقطة مراقبة و421 نقطة للقوات والمدفعية، منها 147 قطعة مدفعية ومورتر.

وذكرت أن روسيا قصفت بطارية أوكرانية لمدافع الهاوتزر من طراز إم777 عيار 155 ملم تصنعها الولايات المتحدة.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه الأنباء من مصادر مستقلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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