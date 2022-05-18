سياسة
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أردوغان: ندعم الناتو لكن ذلك لا يعني الموافقة على كل مقترحاته
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدعم حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشدة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني الموافقة على كل مقترحاته.
أردوغان: ندعم الناتو لكن ذلك لا يعني الموافقة على كل مقترحاته
أردوغان
18 مايو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدعم حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشدة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني الموافقة على كل مقترحاته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية"، في البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "نحن فعليّا في مقدمة البلدان الداعمة بشدة لأنشطة الناتو ولكن هذا لا يعني أننا سنقول "نعم" لكل مقترح دون استفهام واستفسار".

واستنكر الرئيس التركي تصرف السويد وفنلندا في طلبهما من تركيا الموافقة على انضمامهما إلى الناتو، في الوقت الذي ترفضان فيه تسليم الإرهابيين لها.

وكانت فنلندا والسويد قد تقدمتا اليوم رسمياً بطلب العضوية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

والجمعة، أعرب الرئيس أردوغان، عن تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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