سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | مدينة أماسيا التاريخية تستعد لموسم السياحة في تركيا
تجذب أماسيا ذات الأهمية الكبيرة في السياحة الثقافية بتركيا، انتباه السياح المحليين والأجانب إذ تضم العديد من المعالم منها جبل هارشينا، المدرج في القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو، ومجمع السلطان بايزيد الثاني والمنازل الخشبية على نهر يشيل إرمق.
صور | مدينة أماسيا التاريخية تستعد لموسم السياحة في تركيا
وتعد أماسيا واحدة من الأماكن الفريدة التي يمتزج فيها جمال الطبيعة بتاريخها العريق الممتد لـ 8 آلاف و500 عام / AA
18 مايو 2022

تجذب ولاية أماسيا ذات الأهمية الكبيرة في السياحة الثقافية بتركيا انتباه السياح المحليين والأجانب إذ كانت مركزاً تلقى فيه العديد من الأمراء العثمانيين تعليمهم لإدارة الدولة.

وتعد أماسيا واحدة من الأماكن الفريدة التي يمتزج فيها جمال الطبيعة بتاريخها العريق الممتد إلى 8 آلاف و500 عام.

واستضافت الولاية كثيراً من الحضارات ابتداءً بالحثيين ثم الفرس ثم الرومان وصولاً إلى الحضارة العثمانية.

تفوح من شوارع أماسيا القديمة رائحة التاريخ، وتضم عديداً من المعالم السياحية منها جبل هارشينا، المدرج في القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو، ومقابر بونتوس الصخرية والمتاحف ومستشفى الأمراض العقلية التاريخي ومجمع السلطان بايزيد الثاني وقصر البنات والمنازل الخشبية على ضفتي نهر يشيل إرمق.

وتعمل السلطات المحلية جاهدة من أجل زيادة أعداد الزوار المحليين والأجانب إلى الولاية التي تتميز بالسياحة الثقافية وينابيعها الحارة الصحية وسياحة الصيد.

وقال والي أماسيا مصطفى ماصتلي، لوكالة الأناضول، إن الموسم السياحي بدأ بشكل جيد هذا العام بعد التخلص من تبعات جائحة كوفيد- 19.

وأضاف الوالي أن "أماسيا منطقة حضارية مهمة تاريخياً وثقافياً، وعدد السياح القادمين إلى الولاية زاد بشكل كبير بفضل الاستثمارات الكبيرة في السنوات الأخيرة".

وأردف: "أماسيا هي كما كانت في القدم واحدة من أكثر المدن أمناً. ونحن نشعر بالسعادة من استضافة الضيوف القادمين إلى الولاية".

وزاد: "لقد اتخذنا كانت التدابير الأمنية والصحية لإنجاح الموسم السياحي. إن شاء الله سيكون هذا الموسم أفضل من السابق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us