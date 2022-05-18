ينوي وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي زيارة مصر مطلع يونيو المقبل، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية الأربعاء سيشارك نباتي على رأس وفد في الاجتماعات المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ بين 1 و3 يونيو القادم.

وستُناقش خلال الاجتماعات استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية للفترة المقبلة، والتطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بالاقتصاد التركي والسياسات الاقتصادية الحالية.

ومن المقرر أن يجري نباتي، في أثناء زيارته شرم الشيخ، محادثات ثنائية مع نظرائه وممثلين رفيعي المستوى عن البنك الإسلامي للتنمية.