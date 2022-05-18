سياسة
2 دقيقة قراءة
رشيدة طليب تطالب الكونغرس الأمريكي بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية
طالبت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب، الكونغرس في سلسلة تغريدات، نشرتها على تويتر مساء الأربعاء بالاعتراف بـ"النكبة الفلسطينية"، وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. تعرّف التفاصيل.
رشيدة طليب تطالب الكونغرس الأمريكي بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية
أشارت طليب إلى أن إسرائيل أعطيت "صكوكاً على بياض" لممارسة العنف / Reuters
18 مايو 2022

طالبت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب الكونغرس، بالاعتراف بـ"النكبة الفلسطينية"، وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وقالت النائبة ذات الأصول الفلسطينية في سلسلة تغريدات نشرتها على تويتر مساء الأربعاء إنها تقدمت بمشروع قرار للكونغرس الأمريكي يطلب "الاعتراف بالنكبة الفلسطينية".

وأضافت: "قدمت مشروع قرار يعترف بالنكبة إذ دُمِّرت 400 بلدة وقرية فلسطينية، وطُرد أكثر من 700 ألف فلسطيني من ديارهم وأصبحوا لاجئين".

وشددت طليب في تغريداتها على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان وقيم العدالة، موضحة أن الشعب الفلسطيني "يعيش منذ نكبة 1948 في ظل الاضطهاد والعنصرية".

وأشارت إلى أن إسرائيل أعطيت "صكوكاً على بياض" لممارسة العنف.

وتابعت: "يرفض الناس الاعتراف بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في نظام الفصل العنصري في إسرائيل، رغم أن النكبة موثقة بشكل جيد ومستمرة حتى يومنا هذا".

وحظي مشروع طليب بدعم عدد من النواب الأمريكيين بينهم النائبة ماري نيومان والنائب جمال بومان.

وقال بومان على تويتر: "اليوم، أنا فخور بأن أكون الداعم الرئيسي لقرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية في ذكراها الـ 74".

ووصف بومان النكبة بأنها "مأساة" هرب خلالها 700 ألف فلسطيني وطُردوا من منازلهم، ما جعلهم "لاجئين".

ويُطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين، من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم، في ذلك العام، الذي شهد تأسيس إسرائيل، هرباً من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية"، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، حسب تقرير حكومي فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us