سياسة
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رئيس كرواتيا: لتركيا طلبات محقة بخصوص انضمام السويد إلى الناتو
أكد الرئيس الكرواتي أن "لتركيا طلبات محقة" بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، موضحاً أن تلك الطلبات صعّبت عضوية السويد في الناتو. كما رأى الرئيس الكرواتي أن "السويد ستعتقد أن تلبية طلبات تركيا سيهز اعتبارها".
رئيس كرواتيا: لتركيا طلبات محقة بخصوص انضمام السويد إلى الناتو
ميلانوفيتش أوضح في تصريح صحفي أن هذا الوضع صعّب عضوية السويد في الناتو- أرشيفية / AA
18 مايو 2022

أكد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، أن "لتركيا طلبات محقة" بخصوص انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي.

وأوضح ميلانوفيتش في تصريح صحفي الأربعاء أن هذا الوضع صعَب عضوية السويد في الناتو.

وأشار إلى أن السويد ستعتقد أن تلبية طلبات تركيا سيهز "اعتبارها"، مبيناً أن تركيا لم تتخل أبداً عن طلباتها وأنها تطلب أموراً هامة بالنسبة إليها.

وفي وقت سابق اليوم، تقدمت فنلندا والسويد، رسمياً بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي.

والجمعة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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