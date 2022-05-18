أكد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، أن "لتركيا طلبات محقة" بخصوص انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي.

وأوضح ميلانوفيتش في تصريح صحفي الأربعاء أن هذا الوضع صعَب عضوية السويد في الناتو.

وأشار إلى أن السويد ستعتقد أن تلبية طلبات تركيا سيهز "اعتبارها"، مبيناً أن تركيا لم تتخل أبداً عن طلباتها وأنها تطلب أموراً هامة بالنسبة إليها.

وفي وقت سابق اليوم، تقدمت فنلندا والسويد، رسمياً بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي.

والجمعة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.