سياسة
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جاوش أوغلو وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية وعضوية فنلندا والسويد بالناتو
"يجب تبديد مخاوف تركيا".. عضوية السويد وفنلندا بالناتو تتصدر لقاء جاوش أوغلو-بلينكن
جاوش أوغلو وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية وعضوية فنلندا والسويد بالناتو
مولود جاوش أوغلو وبلينكين بحثا التعاون بين البلدين وموضوع انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو / AA
18 مايو 2022

أكدت كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية عزمهما على العمل معاً من كثب في مواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره الأمريكي انطوني بلينكن الأربعاء في نيويورك.

وأشار البيان إلى لقاء جاوش أوغلو وبلينكن في نيويورك في إطار الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية لتأكيد التعاون القوي بين الحليفيْن والشريكين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال البيان: "تركيا والولايات المتحدة عازمتان على العمل معاً ومن كثب في مواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية، ويهدف وزيرا الخارجية جاوش أوغلو وبلينكن إلى تطوير التعاون الثنائي من خلال حوار مفتوح وبناء، في إطار الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية".

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في كلمة خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء في مقر الأمم المتحدة إن "بلاده تتفهم المخاوف الأمنية للسويد وفنلندا إزاء قرارهما في الانضمام إلى حلف الناتو، إلا أنه يجب تبديد مخاوف أنقرة أيضاً".

وأوضح أنه سيتناول مع بلينكن سبل حل الخلافات عن طريق الحوار والدبلوماسية.

وأضاف أن تركيا تهدف إلى رفع حجم التجارة مع الولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار، وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، أفاد جاوش أوغلو أن العملية الروسية "أظهرت مرة أخرى أنه يجب على تركيا والولايات المتحدة التعاون بشكل أفضل بصفتهما بلدين صديقين وحليفين".

وحول قرار انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، لفت إلى أن تركيا تدعم سياسة الباب المفتوح للناتو، إلا أن لديها مخاوف مشروعة بخصوص هذين البلدين.

وأردف: "البلدان يدعمان التنظيمات الإرهابية، لقد كشفنا عن مخاوفنا بوضوح، تحدثت مع نظيريّ من هذيْن البلدين في برلين، نتفهم مخاوفهم الأمنية، لكن يجب تبديد مخاوف تركيا أيضاً".

وقال وزير الخارجية التركي إنه أجرى مع نظيره الأمريكي "لقاءً إيجابياً جداً في إطار الآلية الاستراتيجية بين البلدين".

وأوضح أن محادثات تركيا والولايات المتحدة بخصوص صفقة مقاتلات "F-16" تسير بإيجابية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن، إن بلاده وتركيا وكافة الحلفاء أبدوا دعمهم أوكرانيا.

وأشار إلى أن السويد وفنلندا تقدمتا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قائلاً: "إنها عملية وسنديرها كحلفاء وشركاء".

وأضاف: "الولايات المتحدة وتركيا وجميع الحلفاء قدموا دعمهم لأوكرانيا بكل عزم، ونريد انتهاء الهجمات الروسية".

وأردف: "ممتنون لتضامن تركيا وتضامننا في هذه الفترة".

في سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفيان، إنه من الممكن تبديد مخاوف تركيا إزاء انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح سولفيان في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلعب دوراً في تبديد مخاوف تركيا إزاء عضوية السويد وفنلندا بالناتو.

وأضاف أن طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو له "أهمية تاريخية"، مؤكداً أن واشنطن تدعم عضويتهما في الحلف.

وأردف قائلاً: "في نهاية المطاف، نؤمن بأن فنلندا والسويد ستتمتعان بوصول فعال إلى الناتو، ومن الممكن تبديد مخاوف تركيا في هذا الخصوص".

وصرح سوليفان أن فنلندا والسويد على اتصال مباشر مع تركيا بشأن مسألة الانضمام إلى الناتو، وأن المسؤولين الأمريكيين يتواصلون أيضاً مع نظرائهم الأتراك لتسهيل هذه العملية.

ولفت إلى أن الرئيس جو بايدن سيستضيف زعيمي السويد وفنلندا في البيت الأبيض الخميس، للتباحث حول موضوع الانضمام إلى الناتو.

وفي وقت سابق اليوم، تقدمت فنلندا والسويد، رسمياً بطلب عضوية حلف شمال الأطلسي.

والجمعة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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