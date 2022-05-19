قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس إن كوريا الشمالية تكثف إنتاجها من الأدوية والإمدادات الطبية بما في ذلك المعقمات ومقاييس الحرارة في الوقت الذي تكافح فيه انتشاراً غير مسبوق لفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة نقلاً عن بيانات من المقر الرئيسي للوقاية من الأوبئة، أن 262270 آخرين على الأقل أبلغوا عن الإصابة بأعراض الحمى، وتوفي شخص آخر حتى مساء الأربعاء.

ولم تحدد عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من بين سكان البلد المعزول البالغ عددهم 25 مليوناً.

ومنذ إعلانها عن أول تفش لكوفيد-19 الأسبوع الماضي، أبلغت كوريا الشمالية عن ظهور أعراض الحمى على مليون و 978230 شخصاً و 63 حالة وفاة، وفرضت تدابير صارمة لمكافحة الفيروس بما في ذلك الإغلاق على مستوى البلاد.

وقالت الوكالة إن المصانع تنتج المزيد من الأدوية ومقاييس الحرارة والإمدادات الطبية الأخرى في العاصمة بيونغيانغ والمناطق المجاورة، بينما جرى تجهيز المزيد من أماكن العزل وتكثيف أعمال التطهير في جميع أنحاء البلاد.