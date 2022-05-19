سياسة
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انتهت التحضيرات.. هل تجرّب بيونغ يانغ سلاحها النووي خلال جولة بايدن لآسيا؟
أنهت كوريا الشمالية التحضيرات لتجربة نووية بانتظار الوقت المناسب لإجرائها، في حين قالت واشنطن إنها تعتقد وجود "إمكانية حقيقية" بأن تُجري بيونغ يانغ اختباراً نووياً أو أن تستعرض قوّتها بطريقة أخرى تزامنا مع أول زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى آسيا.
انتهت التحضيرات.. هل تجرّب بيونغ يانغ سلاحها النووي خلال جولة بايدن لآسيا؟
واشنطن تتحدث عن "إمكانية حقيقية" بأن تجري كوريا الشمالية اختباراً نووياً أثناء جولة بايدن الآسيوية / AFP
19 مايو 2022

أنهت كوريا الشمالية التحضيرات لتجربة نووية وهي تنتظر الوقت المناسب لإجرائها، على ما قال نائب كوري جنوبي نقلاً عن معلومات من وكالة التجسس في سيول.

ورغم موجة الإصابات الأخيرة بكوفيد-19 في كوريا الشمالية "أنجزت التحضيرات لإجراء تجربة نووية وهم ينتظرون فقط الوقت المناسب" لتنفيذها كما أوضح النائب ها تاي-كونغ للصحافة عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية.

وكانت واشنطن قالت إنها تعتقد بوجود "إمكانية حقيقية" بأن تُجري كوريا الشمالية اختباراً نووياً أو أن تستعرض قوّتها بطريقة أخرى تزامناً مع أول زيارة لبايدن إلى آسيا منذ تولي منصبه.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سالفيان: "تعكس معلوماتنا الاستخباراتية إمكانية حقيقية" بأن تُجري بيونغ يانغ اختبارات لصاروخ بقدرات نووية أو لأسلحة نووية تزامناً مع جولة بايدن.

ومن المقرر أن يغادر بايدن الخميس للمشاركة في قمم تستضيفها كل من كوريا الجنوبية واليابان.

وأفاد ساليفان أن كوريا الشمالية، التي أجرت سلسلة اختبارات صاروخية هذا العام في تحدّ للعقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، قد تستغل زيارة بايدن للقيام بأعمال "استفزازية".

وأشار إلى أن ذلك قد يعني "المزيد من الاختبارات الصاروخية واختبارات لصواريخ بعيدة الأمد أو اختباراً نووياً، أو بصراحة، الأمران معاً، في الأيام التي تسبق أو تزامناً مع، أو بعد جولة الرئيس في المنطقة".

وأكد أن إدارة بايدن مستعدة "للقيام بتعديلات على الأمدين القصير والبعيد في وضعنا العسكري بما تقتضيه الضرورة لضمان أننا نوفر ردعاً دفاعياً لحلفائنا في المنطقة ونرد".

وأشار إلى أن واشنطن تنسق مع كوريا الجنوبية واليابان "عن كثب" بشأن أي رد محتمل وبأنه طرح المسألة مع نظيره الصيني في وقت سابق الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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