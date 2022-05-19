سياسة
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19 مايو/أيار.. تركيا تحتفل بذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة
تحيي جميع الولايات التركية، اليوم الخميس، الموافق 19 مايو/أيار، ذكرى مؤسس الجمهورية التركية "مصطفى كمال أتاتورك" كما تحتفل بعيد الشباب والرياضة.
19 مايو/أيار.. تركيا تحتفل بذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة
تحتفل تركيا، بعيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية "مصطفى كمال أتاتورك"  / AA
19 مايو 2022

تحتفل تركيا، الخميس، بعيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية "مصطفى كمال أتاتورك".

وشهدت العاصمة أنقرة احتفالاً رسمياً، حضره وزير الشباب والرياضة محمد محرّم قصاب أوغلو.

وبعد الفعالية الرسمية، توجهت الجموع المحتفلة إلى ضريح المؤسس.

كما شهد الضريح زيارة الآلاف من المواطنين الأتراك، الذين تركوا أكاليل من الزهور فوقه.

فيما شهدت الولايات التركية الأخرى وفي مقدمتها إسطنبول احتفالات بمناسبة العيد الذي يعد عطلة رسمية في البلاد.

يشار إلى أن الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، تحتفلان في 19مايو/أيار من كل عام، بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك، وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية، ضد قوات الحلفاء عام 1919.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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