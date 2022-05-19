تحتفل تركيا، الخميس، بعيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية "مصطفى كمال أتاتورك".

وشهدت العاصمة أنقرة احتفالاً رسمياً، حضره وزير الشباب والرياضة محمد محرّم قصاب أوغلو.

وبعد الفعالية الرسمية، توجهت الجموع المحتفلة إلى ضريح المؤسس.

كما شهد الضريح زيارة الآلاف من المواطنين الأتراك، الذين تركوا أكاليل من الزهور فوقه.

فيما شهدت الولايات التركية الأخرى وفي مقدمتها إسطنبول احتفالات بمناسبة العيد الذي يعد عطلة رسمية في البلاد.

يشار إلى أن الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، تحتفلان في 19مايو/أيار من كل عام، بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك، وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية، ضد قوات الحلفاء عام 1919.