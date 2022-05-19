سياسة
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لتنضم إلى الأسطول البحري.. سفينة التنقيب التركية الرابعة تصل إلى تركيا
وصلت سفينة التنقيب التركية الرابعة إلى ميناء تاشوجو بولاية مرسين جنوبي البلاد، للانضمام إلى أسطول سفن التنقيب عن الهيدركربون.
لتنضم إلى الأسطول البحري.. سفينة التنقيب التركية الرابعة تصل إلى تركيا
يبلغ طول السفينة 238 متراً وعرضها 42 متراً، وارتفاع برجها 104 أمتار، وتتسع لطاقم مكون من 200 شخص / AA
19 مايو 2022

وصلت سفينة التنقيب التركية الرابعة إلى ميناء تاشوجو بولاية مرسين جنوبي البلاد، للانضمام إلى أسطول سفن التنقيب عن الهيدركربون.

السفينة التي انطلقت في 7 مارس/آذار الماضي من ميناء أوكبو في كوريا الجنوبية، وصلت صباحاً سواحل مرسين.

ومن المقرر أن تبقى السفينة في الميناء قرابة شهرين لاستكمال التحضيرات اللازمة لها قبل بدء التنقيب.

وتُصنّف السفينة ضمن سفن التنقيب من الجيل السابع، وتتمتع بتكنولوجيا فائقة، وتحتوي على نظام تموضع نشط.

ويبلغ طول السفينة 238 متراً وعرضها 42 متراً، وارتفاع برجها 104 أمتار، وتتسع لطاقم مكون من 200 شخص.

وتستطيع السفينة التنقيب على عمق 12 ألفاً و200 متر، حيث من المتوقع أن تكون مهمتها الأولى في شرق البحر المتوسط.

وستنضم السفينة التي تحمل في الوقت الراهن اسم "كوبالت إكسبلورير"، إلى شقيقاتها في أسطول التنقيب "الفاتح" و"القانوني" و "ياووز".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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