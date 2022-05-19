سياسة
1 دقيقة قراءة
أردوغان: أبلغنا أصدقاءنا رفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا أبلغت أصدقاءها رفضها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأكد تمسك بلاده بهذا الموقف.
أردوغان: أبلغنا أصدقاءنا رفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"
أردوغان: أبلغنا أصدقاءنا برفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" ونتمسك بهذا الموقف / AA
19 مايو 2022

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا أبلغت أصدقاءها رفضها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأكد تمسك بلاده بهذا الموقف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع عدد من الشباب التركي في مكتبة الأمة بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "أبلغنا أصدقاءنا برفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ونتمسك بهذا الموقف".

وأوضح أردوغان أن بلاده تنتهج سياسة التوازن في علاقاتها مع روسيا وأوكرانيا، "ولا ننوي قطع الروابط مع بوتين أو زيلينسكي".

والجمعة، أعرب الرئيس أردوغان، عن تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us