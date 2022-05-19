قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا أبلغت أصدقاءها رفضها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأكد تمسك بلاده بهذا الموقف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع عدد من الشباب التركي في مكتبة الأمة بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "أبلغنا أصدقاءنا برفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ونتمسك بهذا الموقف".

وأوضح أردوغان أن بلاده تنتهج سياسة التوازن في علاقاتها مع روسيا وأوكرانيا، "ولا ننوي قطع الروابط مع بوتين أو زيلينسكي".

والجمعة، أعرب الرئيس أردوغان، عن تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.