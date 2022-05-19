سياسة
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الغرب يناقش أزمة الغذاء.. وروسيا: فتح مواني أوكرانيا مقابل رفع العقوبات
يدرس مسؤولون غربيون مجموعة من الحلول لمواجهة أزمة الغذاء العالمية التي زادت حدتها مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتشترط موسكو لفتح الحصار على المواني الأوكرانية التراجع عن العقوبات المفروضة ضدها.
الغرب يناقش أزمة الغذاء.. وروسيا: فتح مواني أوكرانيا مقابل رفع العقوبات
روسيا: فتح مواني أوكرانيا مقابل رفع العقوبات / AFP
19 مايو 2022

يناقش وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم الخميس، تأثير الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا والجائحة، متجاوزين خططاً أكثر طموحاً لإصلاح الاقتصاد العالمي.

ولا تمثّل أزمة اللاجئين وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الأمن الغذائي الذي تفاقم بسبب الحرب وتغير المناخ، وتداعيات الجائحة، سوى عدد قليل من القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجتمِعين.

وقد عبّر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر مضيف الاجتماع، عن أمله في أن تتمكن الديمقراطيات الرائدة في العالم من الاتفاق على تمويل إضافي لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضدّ روسيا.

وقال ليندنر للصحفيين قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كونيغسفينتر بألمانيا، إن أوكرانيا ستحتاج على الأرجح إلى عشرات المليارات من اليوروهات خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف: "أنا متفائل للغاية بأننا سنكون قادرين في اجتماع مجموعة الدول السبع على زيادة التمويل بما يسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها خلال الأشهر المقبلة".

تهديد الأمن الغذائي العالمي

كان تراجع الأمن الغذائي إحدى القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش قبل حتى بدء الاجتماع.

فيوم الأربعاء عرض مسؤولون أمريكيون وغيرهم خطة بمليارات الدولارات لمواجهة الخطر الذي يواجه الاقتصاد العالمي الهش بشكل متزايد.

وتعاونت في ذلك مؤسسات أمريكية وعديد من بنوك التنمية العالمية ومجموعات أخرى.

إذ أسفر النزاع الروسي-الأوكراني عن زيادة كبيرة في أسعار الموادّ الغذائية والطاقة، مما يساهم في تباطؤ النمو ويهدّد بركود اقتصادي عالمي.

وأدّى توقف الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، المصدّرَين الرئيسيَّين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس، إلى ارتفاع الأسعار بالفعل وتهديد الأمن الغذائي المتداعي في إفريقيا وبعض مناطق الشرق الأوسط وآسيا.

في سياق متصل نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها الخميس، إنه إذا استجابت موسكو لنداء الأمم المتحدة لفتح مواني أوكرانيا المطلة على البحر الأسود فسيتعيّن أيضاً النظر في رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وتصدّر أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، معظم بضائعها عبر موانيها البحرية لكن منذ العملية العسكرية الروسية اضطُرّت كييف إلى التصدير بالقطارات أو عبر موانيها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.

وناشد ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، قائلاً: "إذا كان لديك قلب، فرجاء افتح هذه المواني".

ويوفر برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 125 مليون شخص في العالم، ويشتري 50% من الحبوب من أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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