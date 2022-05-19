أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، أنها أوقفت عمرو أبو خضير الذي شارك في حمل نعش الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، رافضة قول محاميه إن العملية مرتبطة بدوره في الجنازة.

وأثارت المشاهد التي أظهرت مهاجمة الشرطة الإسرائيلية لموكب التشييع في القدس وتعرضها بالضرب لفلسطينيين كانوا يحملون النعش المغطى بالعلم الفلسطيني، من أجل إجبارهم على إزالة العلم، تنديداً واسعاً في العالم.

واغتيلت أبو عاقلة (51 عاماً) الأسبوع الماضي برصاصة في الرأس خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة. ويؤكد الفلسطينيون أن مصدر الرصاصة من جنود إسرائيليين، بينما تقول إسرائيل أنها تحقق لمعرفة ملابسات ما حصل.

وبينما كان عناصر الشرطة يضربون بالهراوات حاملي النعش، ظهر أبو خضير في الصور ومقاطع الفيديو، وهو يحاول حماية رأسه من الخلف بيد، بينما يحمل النعش الذي كاد يسقط أرضاً، باليد الأخرى.

وقال المحامي خلدون نجم عن موكله المعتقل عمرو أبو خضير "جرى التحقيق معه حول جنازة شيرين أبو عاقلة، لكنهم مدّدوا توقيفه في المحكمة وقالوا إن لديهم ملفاً سرياً حول انتمائه إلى منظمة إرهابية".

واعتقل أبو خضير في 16 مايو/أيار، ومدّدت المحكمة اعتقاله لسبعة أيام لاستكمال التحقيق. وقال المحامي "لا نعرف ماهية الملف السري".

ونفت الشرطة الإسرائيلية في بيان "أي صلة بين الجنازة واعتقال أبو خضير"، مضيفة "لسوء الحظ، نشهد محاولة لإحداث مؤامرة غير صحيحة في الأساس".

وأكدت أن أبو خضير اعتقل "في إطار تحقيق جار مخالف للادعاءات ولا علاقة له بمشاركته في تشييع الجنازة. ومددت المحكمة اعتقاله".

وأطلق البعض على مواقع التواصل الجتماعي، لقب "حارس النعش" على أبو خضير.

وكان قد قال لصحافيين بعد الجنازة "حاولنا أن نزفّ شيرين بما يليق بها رغم الضرب الذي تعرضنا له".