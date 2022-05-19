قالت الشرطة البريطانية الخميس إنها أنهت تحقيقها المتعلق بإقامة حفلات في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في داوننغ ستريت خلال فترة الإغلاق التي فرضت لمكافحة كورونا، مضيفة أنها أصدرت إجمالي 126 غرامة.

وفُرضت غرامة على جونسون ووزير المالية ريشي سوناك الشهر الماضي بسبب تجمع في مكتب رئيس الوزراء للاحتفال بعيد ميلاده السادس والخمسين في يونيو/حزيران 2020 عندما كان الاختلاط الاجتماعي محظوراً.

وأثار ذلك دعوات واسعة النطاق من سياسيين معارضين وبعض أعضاء حزبه لتقديم استقالته، وفق ما نقلت رويترز.

وصرحت نائبة مفوض شرطة لندن هيلين بول: "كان تحقيقنا شاملاً ونزيهاً واستُكمل بأسرع ما يمكن، نظراً إلى كمية المعلومات التي كان يجب مراجعتها وأهمية التأكد من أن لدينا دليلاً قوياً لإصدار كل إشعار بغرامة ثابتة”.

وأضافت: “هذا التحقيق اكتمل الآن”.

وقالت الشرطة إن الغرامات متعلقة بثمانية تواريخ أقيمت فيها أحداث في داوننغ ستريت ومكاتب حكومية أخرى في الفترة بين مايو/أيار 2020 وأبريل/نيسان 2021 عندما كانت إجراءات الإغلاق سارية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن بين الذين غُرموا، 53 رجلاً و73 امرأة، وفُرضت أكثر من غرامة على بعض الأشخاص.