أعلنت ألمانيا الخميس تجريد مستشارها الأسبق غيرهارد شرودر من امتيازات رسمية يتمتع بها، على خلفية علاقاته الوثيقة بروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وقال البرلمان الألماني إن ائتلاف الكتل البرلمانية أقر "تجريد المستشار الأسبق من امتيازات كان يحظى كرئيس سابق للحكومة في البلاد إضافة إلى غلق مساحات مكتبية كانت خاصة بأعماله"، وفق إعلام محلي.

وأضاف البرلمان أنه "استخلص عواقب ناتجة عن سلوك المستشار السابق غيرهارد شرودر، في ضو ء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا".

وجاء القرار بعدما رفض شرودر الاستقالة من المناصب التي يتولاها في شركتي "روسنفت" و"غازبروم" الروسيتين للطاقة، رغم الاحتجاجات ضده في أعقاب الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.

كما حاول المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس، الذي ينتمي مثل شرودر إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حض سلفه على التخلي عن وظائفه في روسيا لكن دون جدوى.

وشغل شرودر منصب مستشار ألمانيا في الفترة من 1998 إلى 2005.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.