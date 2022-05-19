أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الخميس مرسوماً يقضي بالموافقة على تقييد اتصالات أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة، وإقامته وتحركاته.

جاء ذلك في رسالة مكتوبة وجّهها الملك عبد الله إلى الشعب الأردني، وأوردها الديوان الملكي، في بيان.

وقال الملك في رسالته: "أكتب إليكم آملاً بطي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا".

وتابع: "كما تعلمون، عندما كُشفت تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود إلى صوابه، عضواً فاعلاً في عائلتنا الهاشمية".

واستدرك: "لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه".

وأضاف: "ترسخت هذه القناعة لديّ بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائماً نظرة الأب لابنه".

وأردف: "تأكدت أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله".