قال تشانبينغ زاهو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "باينانس"، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم مازحاً الثلاثاء إنه أصبح "فقيراً مرة أخرى" بعد أن تحطمت استثمارات البورصة في العملة المشفرة "لونا" من 1.6 مليار دولار قبل شهر فقط إلى حوالي 2200 دولار هذا الأسبوع.

وفي تغريدة الاثنين، قال زاهو إن "باينانس" لديها 15 مليون وحدة "لونا" تلقتها مقابل استثمارها البالغة 3 ملايين دولار في 2018 في شبكة "تيرا" التي تعتمد "لونا" عليها.

ووفقاً لما ذكره، فإن عملات "لونا" الخاصة به "لم تُنقل أو تُبَع أبداًَ" اعتباراً من الاثنين.

وبلغت قيمة مقتنيات "لونا" الخاصة بـ "باينانس" نحو 1.6 مليار دولار في أوائل أبريل/نيسان عندما وصل سعر العملة إلى ذروته.

لكن انهياره الأخير أدى إلى تقلص هذه القيمة إلى حوالي 2200 دولار هذا الأسبوع.

وتُتداول العملة عند حوالي 0.0001468 دولار أميركي اعتباراً من اليوم الخميس.

وانخفضت قيمة لونا بسرعة في الأسبوعين الماضيين.

وبدأ "انهيار" هذه العملة عندما فقدت العملة الرمزية الشقيقة TerraUSD ربط عملتها بالدولار الأمريكي قبل أسبوعين.

وعندما انخفض سعر "تيرا" مقابل الدولار، سارع المستثمرون إلى التخلص من ممتلكاتهم من هذا الرمز، ما أدى انخفاض سعر لونا.

وأفاد موقع "إنسايدر" الأحد الماضي، أن السقوط الحر للرمزين المميزين قضى على أكثر من 50 مليار دولار من القيمة السوقية.

وحث زاهو الاثنين فريق "تيرا" على تعويض مستثمري التجزئة أولاً، وكتب على تويتر "لنكن مثالاً يحتذى به في حماية المستخدمين، نطلب من فريق مشروع تيرا تعويض مستخدمي التجزئة أولاً، وأخيراً "باينانس".

وعلى الرغم من تعليقاته، فإن زاهو (45 عاماً)، لم ينكسر بعد، حسب "بيزنس إنسايدر"، فهو يملك نحو 14.8 مليار دولار، وفق تقديرات وكالة بلومبرغ.

وغالبية ثروته تأتي من حصته المقدرة بنسبة 70 ٪ في "باينانس"، وفقاً لمجلة فوربس.

وتقدر القيمة السوقية لـ "باينانس"، بستة أضعاف قيمة أقرب منافس لها، Coinbase ، حسبما ذكرت فوربيس في مارس/آذار الماضي.

وحصلت "باينانس"، على حوالي 14.6 مليار دولار من رسوم التداول العام الماضي، وفقاً لـ MarketWatch ، التي نقلت عن تقرير نشرته شركة استشارات الخدمات المالية "أوبيماس".