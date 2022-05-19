سياسة
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بريطانيا: يجب الاستماع إلى تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
قال وزير الدفاع البريطاني إن تركيا من أقدم الأعضاء في الناتو، ومن الضروري الاستماع إليها ومعالجة مخاوفها بشأن طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وذلك عبر اجتماع الدول الأعضاء الثلاثين.
بريطانيا: يجب الاستماع إلى تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
وزير الدفاع البريطاني قال إنه من الضروري معالجة مخاوف تركيا بشأن طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو / Reuters
19 مايو 2022

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، على ضرورة الاستماع إلى جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنهم تركيا، بخصوص طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

وقال والاس في كلمة أمام مجلس العموم الخميس، حول تحفظات تركيا على عضوية فنلندا والسويد: "تركيا عضو مهم جداً في الناتو، وتقدم بالفعل إسهامات كبيرة".

وأشار إلى أن تركيا من أقدم الأعضاء في الناتو، وأنه من الضروري معالجة مخاوفها عبر اجتماع دول الحلف الأعضاء الثلاثين.

وأضاف: "استمعت إلى كلمات وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، والرئيس رجب طيب أردوغان بشأن المخاوف من تنظيم PKK الإرهابي، وما إذا كان أعضاء الناتو يفعلون ما يكفي للتعامل مع المخاوف التركية".

وتابع: "أعتقد أن للتغلب على هذا طريقة، ومن المهم جداً أن نستمع إلى جميع الأعضاء ومخاوفهم خلال هذه المرحلة، سنستمع بالتأكيد إلى تركيا".

والجمعة، أعرب الرئيس أردوغان عن تحفظ بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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