أعلنت روسيا، اليوم الخميس، استسلام 1730 جندياً أوكرانياً من مجمّع آزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية، عارضة مشاهد تظهر جنوداً بعضهم على عكازات، يخرجون من المصنع بعد معركة طويلة أصبحت على الصعيد العالمي رمزاً للمقاومة الأوكرانية في مواجهة الهجوم الروسي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن هؤلاء الجنود وبينهم 80 جريحاً، خرجوا منذ الاثنين "وجعلوا أنفسهم أسرى".

وأعلن دينيس بوشيلين رئيس ما يسمى "جمهورية دونيتسك" أن مصير المسلحين والمقاتلين الأوكرانيين الذين استسلموا في مجمع آزوفستال ستحدده المحكمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بوشيلين قوله إن قادة القوات الأوكرانية في آزوفستال لم يستسلموا بعد.

مباحثات أمريكية-روسية بشأن أوكرانيا

دبلوماسياً، أجرى رئيسا الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، والأمريكي مارك ميلي، الخميس، اتصالاً هاتفياً هو الأول من نوعه بينهما منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الاتصال "جاء بمبادرة من الولايات المتحدة"، وناقش خلاله المسؤولان "الوضع في أوكرانيا وعدد من قضايا الاهتمام المشترك".

ولم تصدر الولايات المتحدة حتى الساعة (16:07 ت.غ) من مساء الخميس، أي تعليق بشأن هذا الاتصال، وفق ما نقلت الأناضول.

مساعدات مالية

إلى ذلك، ذكرت رويترز أن مسودة البيان ستصدر عن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تشير إلى أن المجموعة تعهدت بتقديم تحويلات وقروض قيمتها الإجمالية 18.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على الوفاء باحتياجاتها المالية العاجلة.

وقال وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في المسودة "جمعنا 18.4 مليار دولار، من بينها 9.2 مليار دولار من الالتزامات التي تم التعهد بها مؤخراً قبل اجتماع بتسبرج، لمساعدة أوكرانيا على تخطي الفجوات المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.