فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وقالت الوزارة في بيان على موقعها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "أوفاك" فرض اليوم عقوبات على 6 أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية، و8 كيانات جميعها على صلة بنشاطات "حزب الله".

وأشارت إلى أن جميع الكيانات والشخصيات المشمولة بالعقوبات أضيفت على قائمة "المحظور التعامل معهم ".

وشملت العقوبات كل من: أحمد جلال رضا عبد الله، وعلي رضا عبد الله، وحسين أحمد جلال عبد الله، وحسين رضا عبد الله، وحسين كامل عطية، وجوزيف إيليا هيدموس.

وأضافت الوزارة أن أحمد جلال رضا عبد الله، الوسيط المالي للجماعة، وخمسة من المتصلين به وثمانية من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.

وذكرت الوزارة أن عبد الله مسؤول في حزب الله وعضو نشط في شبكته المالية العالمية، مضيفة أنه دعم الحزب لعقود عبر تنفيذ أنشطة تجارية في دول عدة وتحويل الأرباح إلى الجماعة المدعومة من إيران.

وقالت الولايات المتحدة إن عبد الله استخدم كبار موظفيه وأقاربه لتأسيس شركات وأعمال في أنحاء الشرق الأوسط لحساب حزب الله.

ومن بين المؤسسات المشمولة بالعقوبات شركة فوكوس ميديا للدعايا والإعلان، ويونايتد جنرال كونتراكتينغ للمقاولات، ومنتوجات المختار، ويونايتد للمعارض الدولية.

وتفرض الولايات المتحدة بانتظام، عقوبات ضد كيانات وشخصيات مرتبطة بحزب الله من أجل قطع الدعم المادي والمالي عنه وتقويض أنشطته.