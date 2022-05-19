سياسة
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جاوش أوغلو يدعو أرمينيا إلى الاستجابة للمقاربة الحسنة تجاه أذربيجان
دعا جاوش أوغلو وزير الخارجية التركي يريفان إلى الاستجابة للمقاربة الحسنة تجاه أذربيجان، وقال إن الحكومة الأرمينية تتعرض لضغوط من الراديكاليين في الداخل. كما أوضح أن أذربيجان أظهرت رغبتها في السلام والاستقرار الإقليميين عقب تحقيقها النصر في قره باغ.
جاوش أوغلو يدعو أرمينيا إلى الاستجابة للمقاربة الحسنة تجاه أذربيجان
جاوش أوغلو لفت إلى أن أذربيجان قدمت مقترحاً لسلام شامل مع أرمينيا / AA
19 مايو 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس إن الحكومة الأرمينية تتعرض لضغوط من الراديكاليين في الداخل والشتات، داعياً يريفان إلى الاستجابة للمقاربة الحسنة تجاه أذربيجان.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن أذربيجان أظهرت رغبتها في السلام والاستقرار الإقليميين عقب تحقيقها النصر (في إقليم قره باغ)، لافتاً إلى أنها قدمت مقترحاً لسلام شامل مع أرمينيا.

وأضاف أن البلدان توصلا إلى اتفاق لتشكيل لجنة لترسيم الحدود الثنائية بينهما خلال اجتماع في بروكسل.

وأعرب عن سعادة وترحيب تركيا بمقترح تولي وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا مفاوضات اتفاق سلام شامل.

كما أشاد بدعم أذربيجان لمحادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.

وأضاف: "دائماً نشجع ونقول إن على أرمينيا أن تستجيب للمقاربات القائمة على حسن النية التي أبدتها أذربيجان".

وأردف: "نشاهد أن الحكومة الأرمينية تتعرض لضغوط من الراديكاليين في الداخل والشتات في الخارج، ونحن أبلغنا بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي) ونظراءنا الآخرين بضرورة تشجيع أرمينيا أكثر في هذا الاتجاه".

وختم قائلاً: "خلال اجتماعنا أمس، أكدنا مرة أخرى على رغبة تركيا وأذربيجان في تحقيق السلام، وأنهما أبديتا حسن النية من أجل استقرار المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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