قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس إن الحكومة الأرمينية تتعرض لضغوط من الراديكاليين في الداخل والشتات، داعياً يريفان إلى الاستجابة للمقاربة الحسنة تجاه أذربيجان.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن أذربيجان أظهرت رغبتها في السلام والاستقرار الإقليميين عقب تحقيقها النصر (في إقليم قره باغ)، لافتاً إلى أنها قدمت مقترحاً لسلام شامل مع أرمينيا.

وأضاف أن البلدان توصلا إلى اتفاق لتشكيل لجنة لترسيم الحدود الثنائية بينهما خلال اجتماع في بروكسل.

وأعرب عن سعادة وترحيب تركيا بمقترح تولي وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا مفاوضات اتفاق سلام شامل.

كما أشاد بدعم أذربيجان لمحادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.

وأضاف: "دائماً نشجع ونقول إن على أرمينيا أن تستجيب للمقاربات القائمة على حسن النية التي أبدتها أذربيجان".

وأردف: "نشاهد أن الحكومة الأرمينية تتعرض لضغوط من الراديكاليين في الداخل والشتات في الخارج، ونحن أبلغنا بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي) ونظراءنا الآخرين بضرورة تشجيع أرمينيا أكثر في هذا الاتجاه".

وختم قائلاً: "خلال اجتماعنا أمس، أكدنا مرة أخرى على رغبة تركيا وأذربيجان في تحقيق السلام، وأنهما أبديتا حسن النية من أجل استقرار المنطقة".