تواصل السلطات السويدية رفض إعادة عدد من الأسماء البارزة في تنظيمَي PKK و"كولن" الإرهابيين إلى تركيا.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل وكالة الأناضول من مصادر خاصة الخميس فإن السويد تواصل حماية أعضاء هذين التنظيمين الإرهابيين.

وأضاف المراسل أن سلطات السويد رفضت إعادة أسماء بارزة في تنظيم PKK مثل محمد سراج بيلغين وآيسل ألهان وعزيز طوران وراغب زاراك أوغلو وخلف تاك.

ولفت إلى أنه جرى منح الجنسية السويدية لهؤلاء الإرهابيين.

وأوضح أن السويد لم تردُد على طلبات إعادة عدد من الأسماء في تنظيم "كولن" مثل المدعو بـ"إمام إسرائيل" هارون توكاك ورئيس تحرير صحيفة "تودايز زمان" بولنت كينيش.

والجمعة أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحفظ بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.