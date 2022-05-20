سياسة
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رفضت تسليمهم ومنحتهم الجنسية.. مصادر تكشف مواصلة السويد حماية إرهابيين
في الوقت الذي أبدى فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفاً متحفظاً من انضمام السويد إلى الناتو لما توفره من دعم للتنظيمات الإرهابية تواصل الأخيرة إلى حماية أعضاء هذه التنظيمات وترفض تسليمهم كما منحتهم عدداً من الامتيازات.
رفضت تسليمهم ومنحتهم الجنسية.. مصادر تكشف مواصلة السويد حماية إرهابيين
السويد تواصل حماية أعضاء التنظيمات الإرهابية / AA
20 مايو 2022

تواصل السلطات السويدية رفض إعادة عدد من الأسماء البارزة في تنظيمَي PKK و"كولن" الإرهابيين إلى تركيا.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل وكالة الأناضول من مصادر خاصة الخميس فإن السويد تواصل حماية أعضاء هذين التنظيمين الإرهابيين.

وأضاف المراسل أن سلطات السويد رفضت إعادة أسماء بارزة في تنظيم PKK مثل محمد سراج بيلغين وآيسل ألهان وعزيز طوران وراغب زاراك أوغلو وخلف تاك.

ولفت إلى أنه جرى منح الجنسية السويدية لهؤلاء الإرهابيين.

وأوضح أن السويد لم تردُد على طلبات إعادة عدد من الأسماء في تنظيم "كولن" مثل المدعو بـ"إمام إسرائيل" هارون توكاك ورئيس تحرير صحيفة "تودايز زمان" بولنت كينيش.

والجمعة أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحفظ بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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