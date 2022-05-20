قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لبلاده قواسم مشتركة مع السعودية والإمارات، مؤكداً أنها تجاوزت الخلافات معهما.

جاء ذلك خلال مشاركته في فاعلية شبابية بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقلل أردوغان من شأن خلافات تركيا مع السعودية والإمارات، مؤكداً أنها "خلافات داخل الأسرة الواحدة" وأنه جرى تجاوزها.

وأضاف: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبو ظبي ووضعنا خططاً لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك".

وأشار إلى أنه زار مؤخراً الإمارات لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال أردوغان إن العلاقات مع السعودية أيضاً تسير في اتجاه أكثر إيجابية.

وأعرب عن ثقته بأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين سيُقدّم مساهمات مهمة للغاية سواء على الصعيدين التجاري والسياسي.

وأكد مشاركة تركيا خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية مع كل من السعودية والإمارات.