سياسة
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مساعدة أمريكية ضخمة لكييف وزيلينسكي يصف الوضع في دونباس بـ"الجحيم"
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن القوات الروسية تشدد الضغط في منطقة دونباس التي حوّلتها إلى "جحيم"، معتبراً من جهة أخرى أن المساعدات الضخمة التي أعلنت واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثماراً في أمن الغرب.
مساعدة أمريكية ضخمة لكييف وزيلينسكي يصف الوضع في دونباس بـ"الجحيم"
مساعدة أمريكية ضخمة لكييف وزيلينسكي يصف الوضع في دونباس بـ الجحيم" / AA
20 مايو 2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن القوات الروسية تشدد الضغط في منطقة دونباس التي حوّلتها إلى "جحيم"، معتبراً من جهة أخرى أن المساعدات الضخمة التي أعلنت واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثماراً في أمن الغرب.

ووافق الكونغرس الأمريكي الخميس على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار لدعم جهود أوكرانيا العسكرية في مواجهة روسيا، في وقت بدأ وزراء مال مجموعة السبع مناقشة المليارات التي يمكن لكلّ دولة تقديمها لكييف.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو ليل الخميس-الجمعة: "بالنسبة إلى شركائنا، الأمر ليس مجرد إنفاق أو تبرع"، مضيفاً: "هذه مساهمتهم في أمنهم، لأن حماية أوكرانيا تعني حمايتهم ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب بها روسيا".

وقال زيلينسكي: "تُواصل القوات المسلحة الأوكرانية إحراز تقدم في تحرير منطقة خاركيف. لكن المحتلين يحاولون زيادة الضغط في دونباس. إنه الجحيم، وهذه ليست مبالغة".

سيفيرودونيتسك تحت وابل من النيران

وتسبب القصف الروسي بسقوط 12 قتيلاً و40 جريحاً الخميس في سيفيرودونيتسك بمنطقة لوغانسك (شرق)، وفقاً للحاكم المحلي سيرغيه غايداي الذي قال إنّ معظم القصف أصاب مبانيَ سكنية وإنّ الحصيلة قد ترتفع.

وتُشكّل سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتان يفصل بينهما نهر، الجيب الأخير للمقاومة الأوكرانية في منطقة لوغانسك. ويُحاصر الجنود الروس هاتين المنطقتين اللتين تخضعان لقصف متواصل.

وأعلنت روسيا الخميس أن نحو 800 عسكري أوكراني كانوا متحصنين بمجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، ما يرفع العدد الإجمالي للذين استسلموا إلى 1730 منذ الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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